Heute vor 140 Jahren: Ein hoffnungsvolles Kind

Neue Freie Presse am 8. April 1879

Die kaum fünfzehnjährige Marie Kunt entwendete in den letzten Wochen ihrem Vater, dem in Meidling, Johannesgasse Nr. 4 wohnenden Fabriksarbeiter Anton Kunt, aus einem versperrt gewesenen Kasten, den sie mittels Nachtschlüssels geöffnet hatte, 21 Silbergulden. Um den Diebstahl zu bemänteln, versilberte das Mädchen ebensoviele Scheidemünzen zu 4 kr. und legte dieselben in den Kasten. Trotz seiner außerordentlichen Kurzsichtigkeit entdeckte gestern Nachmittags der in Rede stehende Fabriksarbeiter den Betrug. Die jugendlichen Diebin entzog sich einer verdienten väterlichen Züchtigung durch die Flucht.