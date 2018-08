Heute vor 140 Jahren: Ex-Königin Christine verstorben

Neue Freie Presse am 23. August 1878



Im Havre ist heute die Ex-Königin Marie Christine von Spanien, Mutter der Ex-Königin Isabella, im hohen Alter von 72 Jahren gestorben, nachdem die Erinnerung an sie unter den Zeitgenossen schon seit Jahren ziemlich erloschen war. 1806 als die Tochter des König Franz I. beider Sicilien geboren, bekundete sie in ihrer Jugend regen Geist für alles Schöne und ragte auch sonst durch ihre nicht gewöhnlichen Geistesgaben hervor. 23 Jahre alt, führte sie König Ferdinand VII. von Spanien als seine vierte Gemalin zum Traualtar. Noch bei Lebzeiten des Königs übernahm sie die Regentschaft, welche sie auch fortführte, nachdem ihr Gemal gestorben und ihre dreijährige Tochter Isabella kraft der wiederhergestellten pragmatischen Sanction auf den Thron erhoben wurde. Sie leitete ihre Regierungsthätigkeit mit mäßig liberalen Institutionen ein, welche jedoch die Gegenpartei des Kronprätendenten Don Carlos, ihres Schwagers, zum hellen Aufruhr anregten.