Heute vor 150 Jahren: Das Brandmarken von Prostituierten in Hamburg

Neue Freie Presse am 21. September 1868

In Hamburg befindet sich ein Polizei-Asyl, das sogenannte “Wachhaus”, welches die Bestimmung hat, prostituierte Dirnen zu bessern und ihnen die Rückkehr zu ehrlichem Erwerbe und in die bürgerliche Gesellschaft zu ermöglichen. In der letzten Sitzung der Bürgerschaft fragte ein Senator, ob es wahr sei, daß im Wachhause einige Dirnen mit Hölleinstein gebrandmarkt worden seien, und der Kaffeehändler Hübener, Mitglied der Gefängniß-Deputation und Vorsteher des Werk- und Armenhauses, antwortete mit fast frivoler Unbefangenheit: