Heute vor 150 Jahren: Drohbriefe an den Bürgermeister

Neue Freie Presse am 26. Februar 1869

Die Correspondenz Gall, eine in derlei Dingen unverfängliche Autorität, erzählt: Bürgermeister Dr. Felder erhielt heute per Post (und ohne Marke) zwei Briefe, in deren einem er wegen Einführung der Hundesteuer am Leben bedroht wird, während der andere eine allgemeine Verschwörung in Aussicht stellt.

Die eine Zuschrift lautet wörtlich: “An den Bürgermeister Felder. Wen die Hunde Steier nicht ab kommtt so sei den Bürger Meister Felder gott gnedig der Lebt kein Jahr wer der in allen Schuld ist das Volk ist ser Erbirtert über ihm.” Im zweiten Briefe wird eine Verminderung der Steuer auf 2 fl. mit halbjährigen Zahlungsterminen in Vorschlag gebracht. “Wenn nicht, so folgt bittere Rache, weil der Arme auch seinen Hund braucht und almählig aber sicher wird eine Algemeine Verschwörung eingeleitet - gegen die Sonntagssammelbüchse wo kein Hundefreund gar nichts mehr gibt und diese machen oft viel Einfluß auf ihre Bekannten und Freunde u s. w. Achtungsvoll N.N. hat Sie nur verständigt.”