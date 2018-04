Heute vor 150 Jahren: Ein Fall von abscheulicher Unmenschlichkeit

Neue Freie Presse am 3. April 1868

Aus Stainz wird der Grazer Tagespost" folgende abscheuliche Geschichte mitgetheilt: In dem Hause eines Grundbesitzers in der Nähe von Stainz wird eine 47 Jahre alte, irrsinnige Weibsperson, Verwandte dieses Grundbesitzers, bereits seit dem Jahre 1842 auf wahrhaft unmenschliche Weise behandelt. Im Jahre 1842 dem Irsinne verfallen, wurde diese Unglückliche bis zum Jahre 1847 in einem Keller des Hauses an eine Kette gehängt gehalten.