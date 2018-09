Heute vor 150 Jahren: Ein Haifisch in Triest

Neue Freie Presse am 5. September 1868

Ueber einen seltenen und traurigen Unglücksfall, der einem im Triester Golfe Badenden begegnete, schreibt man der alten “Presse” aus Triest: “Die in unserem Hafen befindliche Buchler’sche Bade-Anstalt ist gestern (1. September) Abends der Schauplatz eines außerordentlichen Unfalls gewesen. Ein Herr Glaser, k.k. Militär-Verpflegs-Official, sprang von der Bade-Anstalt hinaus in das offene Meer, hielt sich jedoch in ziemlicher Nähe der Stiege, die von dem Floße in das Meer hinabführt. Plötzlich hörten ein Herr und dessen Sohn, die sich in der Nähe des Herrn Glaser mit Schwimmen vergnügten, den Letzteren einen furchtbaren Schrei ausstoßen und sahen zugleich, wie er nur mit aller Anstrengung sich über dem Wasser halten konnte.