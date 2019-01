Heute vor 150 Jahren: Ein Stiergefecht in Budapest

Neue Freie Presse am 4. Jänner 1869

Der Hon bringt nachstehende Schilderung: Am verflossenen Mittwoch gelang es einem Stier, der zur Schlachtbrücke geführt wurde, in der Stationsgasse, trotz der Stricke, an denen er geführt wurde, sich freizumachen, und wurde dann ein leerer, umzäunter Hausgrund, wohin der Stier sich geflüchtet hatte, der Schauplatz eines Kampfes, der selbst in einem römischen Amphitheater Beifall gefunden hätte. Die betreffenden Fleischhauer ließen nämlich zwei ungeheure Hunde auf das enthemmte Thier los, das seine Gegner ruhig erwartete.