Heute vor 150 Jahren: Ein unberufener Löwenbändiger

Neue Freie Presse am 10. April 1869



Das Echo de la Lys berichtet aus Bailleul (an der belgisch-französischen Grenze) folgenden Vorfall: Im Circus Brennett war der Löwenbändiger unwohl und konnte seiner Function nicht obliegen.

Darüber große Verlegenheit in der Kunstreitergruppe. Die Löwenbändiger-Scene im Käfig gehört zu den interessantesten Punkten des Programms. In dieser Verlegenheit faßte der Circus-Director Brennett trotz aller Vorstellungen seiner Freunde die Peitsche des Löwenbändigers, öffnete den Käfig und trat ein. Anfangs spielte er seine Rolle so ziemlich gut, als aber der Moment kam, da er der Löwin ein Stück rohes Fleisch hinhielt, erwachte in dem Thiere der wilde Instict, und Herr Brennett, wenig vertraut mit der Uebung des Bändigers, bekam, statt fest Stand zu halten, Furcht und machte einen Schritt gegen die Thür. Das war sein Unglück. Es folgte eine entsetzliche Scene. Dann zog man aus dem Käfig einige zuckende blutende Klumpen… es waren die Ueberreste des unglücklichen Directors.