Neue Freie Presse am 6. Februar 1869

"Klosterabenteuer" und die "Pfarrersköchin", so hießen Momus' leichte Scherze, die letzthin bei uns über die Bretter gingen, so die Welt bedeuten. In der That die Welt, denn sie ist den letzten zwanzig Jahren eine andere geworden; sie lächelt über gewisse Vorurtheile, die eine Profanisirung des Heiligen darin erblicken, wenn man unter Tonsur und Kutte noch gewöhnliche Menschenkinder entdeckt.