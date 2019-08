Heute vor 150 Jahren: Mittel gegen Duelle

Neue Freie Presse am 5. August 1869



In der französischen Königsgarde, welche in Argentueil stationirt war, hatten die Officiere eine so wahnsinnige Wuth auf Duelle, daß sich endlich die Regierung genöthigt sah, dagegen einzuschreiten. Sie schickte den General Comte du Brassis mit vollkommenster Vollmacht dorthin. Mit äußerster Liebenswürdigkeit versammelte derselbe sofort nach seiner Ankunft die Officiere an seiner Tafel und schloß seine höchst joviale Rede mit den Worten: “Noch Eins, meine Herren, ich habe gehört, daß Sie sich gern duelliren; ich habe durchaus nichts dagegen einzuwenden, aber eine Bitte werden Sie mir gewiß erfüllen: zeigen Sie mir vorher jedesmal Ihre Absicht an und nennen Sie mir den Grund der Uneinigkeit!” Gern wurde ihm dies versprochen, und der General zog sich in seine Gemächer zurück. Kaum war er dort eine Viertelstunde, als zwei Officiere sich melden ließen, die ihm ihre Absicht, sich zu schlagen mittheilten.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Meistgekauft