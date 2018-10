Heute vor 170 Jahren: Der Mord Lamberg’s

Die Presse vom 4. Oktober 1848

Selten hat ein Ereignis einen so tiefen Eindruck, eine so allgemeine Entrüstung hervorgerufen, als der feige Mord des unglücklichen Kommissärs Grafen Lamberg. Dennoch wagte es der ungarische Abgeordnete Irinyi, die Unthat zu rechtfertigen und lediglich die Form der Ausführung mißbilligen. Ja ein Pester Zeitblatt: Die Opposition”, nannte dieses Verbrechen eine “gerechte” That des Volks.