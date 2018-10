Heute vor 90 Jahren: Abenteuer einer Amerikanerin in Paris

Neue Freie Presse am 13. Oktober 1928

Aus Paris wird gemeldet: Vorgestern Nacht hatte eine reiche verheiratete Amerikanerin R., die sich mit ihrer minderjährigen Tochter seit einiger Zeit in Paris aufhielt, in einer Bar des Montmartre die Bekanntschaft eines eleganten jungen Mannes gemacht und sich von ihm zu einer idyllischen Autofahrt nach dem Walde von Saint-Germain überreden lassen. Auf der Fahrt gab der Unbekannte plötzlich die Rolle des zärtlichen Liebhabers auf und raubte seiner Begleiterin sämtliche Juwelen im Werte von 300.000 Francs. Er warf sie hierauf aus dem Wagen und behielt auch einige Kleidungsstücke, derer sich die Dame entledigt hatte. Dann kehrte der Räuber im Auto nach Paris zurück, während jene ihren Illusionen Wertsachen beraubte Gefährtin im Walde herumirrte, bis sie einen Ausweg fand. Sie erstattete bei dem Polizeikommissär von Saint-Germain die Anzeige und reichte nach ihrer Rückkehr in Paris bei der amerikanischen Botschaft Klage ein.