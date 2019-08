Heute vor 90 Jahren: Amerikanische Masseninvasion in Moskau

Neue Freie Presse am 17. August 1929

Aus Moskau wird uns geschrieben: Die Rudel von Amerikanern, die durch Moskaus alte Straßen laufen oder chauffieren, um die Herrlichkeiten der Stadt zu sehen, sind in rührender Unkenntnis der Tatsache, daß sie selber die größte Sehenswürdigkeit für die Bevölkerung der Sowjethauptstadt bedeuten. Die Moskauer lassen diese große Gelegenheit, den transozeanischen Menschen zu studieren, wahrhaftig nicht ungenutzt vorübergehen. Während der letzten Monate gab es hier immer eine große Anzahl von Studienobjekten. Die Amerikaner kommen in Massen nach Moskau. Sie kreisen um das Grand Hotel, das Savoy und das Metropole und lauschen dem slawisch gefärbten Englisch der Fremdenführerinnen. In den letzten Tagen kamen zu den großen Gruppen wohlassortierter amerikanischer Touristen noch die Mitglieder der Delegation amerikanischer Geschäftsmänner mit ihren Damen hinzu.

