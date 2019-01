Heute vor 90 Jahren: Das Anwachsen der fascistischen Organisation in Deutschland

Neue Freie Presse am 27. Jänner 1929



Ihr Korrespondent hatte Gelegenheit, an maßgebender Stelle anzufragen, wie die Reichsregierung über das Anwachsen der fascistischen Organisation denkt. Die Antwort, die Ihrem Korrespondenten gegeben wurde, lautete:

Wir sehen kein Anwachsen der fascistischen Agitation und wir glauben insbesondere, daß hinter den Kundgebungen des "Stahlhelm" nicht Kraft, sondern Kraftmeierei steckt. Vor allem führt der "Stahlhelm" die öffentliche Meinung durch ungeheuerliche Uebertreibungen irre. Wir haben beispielsweise authentische Angaben über die wirkliche Anzahl der Teilnehmer bei der letzten Versammlung der Führer der Ortsgruppe des "Stahlhelm", die in Magdeburg stattfand. Selbst die Linkspresse hat die Zahl der Führer mit etwa 5000 noch überschätzt. In Wirklichkeit haben nicht mehr als 3000 Mann an dieser Führertagung teilgenommen. Für den Fackelzug, der in Magdeburg während der Führertagung stattfand, hatte der "Stahlhelm" 6000 bis 10.000 Fackelträger angemeldet. Man hat sie gezählt und festgestellt, daß es nicht ganz 1500 waren. Immerhin versäumt die Regierung nicht ihre Pflicht der Wachsamkeit und verkennt auch die Gefahr nicht, die namentlich in Zeiten wirtschaftlicher Not aus einer skrupellosen rechtsradikalen oder linksradikalen Agitation entstehen könnte. Zwischen Rechtsradikalismus und Linksradikalismus ist nämlich manchmal überhaupt kein Unterschied mehr. So hat sich in einer Stadt in der Nähe des Harz der Fall ereignet, daß die kommunistische Ortsgruppe zu der nationalsozialistischen übergegangen ist, weil die Kommunisten sich ein Trommler- und Pfeiferkorps anschaffen wollten, und weil die Nationalsozialisten, die mehr Geld hatten, die Mittel für diese Anschaffung den Kommunisten zur Verfügung stellten.