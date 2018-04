Heute vor 90 Jahren: Das Ende des Nußdorfer Sperrschiffes

Neue Freie Presse am 27. April 1928

Sic transit gloria mundi! Ein Stück Alt-Wiener Romantik findet sein prosaisches Ende unter den Edikten des Amtsblattes. In der “Wiener Zeitung” wird mitgeteilt, daß das Nußdorfer Sperrschiff zum Verkauf ausgeboten wird. Jahrelang hat es Wien vor dem Eisgang geschützt, und wenn der Eisstoß in Bewegung geriet, dann bildete es geradezu einen Teil des Wiener Unterhaltungsprogramms, nach Nußdorf hinauszupilgern und am Nußdorfer Ufer Aufstellung zu nehmen. Es war kein trockenes Vergnügen. In keiner Hinsicht. Denn zuerst ging es zum Sperrschiff und dann in die verschiedenen Heurigenschenken.

Aber als der neue Schleusenbau errichtet wurde und die eingebaute Kanalsperre, die dem jeweiligen Wasserstand im Donaustrom angepaßt werden kann, da war die große Zeit des Sperrschiffes vorüber. Es wanderte in den Freudenauer Winterhafen und dort kann es, wie das Edikt mitteilt, nach eingeholter Bewilligung des Bundesstrombauamtes besichtigt werden. Wer Sperrschiffbedarf hat, muß sein Anbot bis 31. Mai, punkt 12 Uhr, an das Bundesstrombauamt gelangen lassen, das sich am Hohen Markt 5 befindet.