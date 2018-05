Heute vor 90 Jahren: Das Radio als Liebesfalle

Neue Freie Presse am 18. Mai 1928

Der Provinzcasanova lockt die Mädchen ins Garn. Welcher Rattenfängerkünste bedient sich der vorarlbergerische Postverwalter in der kleinen Ortschaft bei Feldkirch, um sich die niedlichsten Dorfschönen gefügig zu machen und sie in seine Wohnung zu bekommen? Es ist recht langweilig in dem kleinen Alpendorf. Die Sommerfrischer, die für ein paar Wochen kommen, mögen ja vielleicht von den Bergen, dem Geläute der Herdenglocken und der würzigen Luft entzückt und bezaubert sein, aber wenn man jahraus, jahrein hier wohnt und mit Natur überfüttert wird, so horcht man nicht mehr aufs melodische Glockengeläute und gähnt den Bergen gelangweilt ins Gericht. Für die Unterhaltung der netten kleinen Mädchen ist wirklich nur höchst mangelhaft gesorgt. Man will doch auch etwas von seiner Jugend haben, , die Zeiten, in denen die Mädchen fromm in der Spinnstube saßen und Märchen lauschten, sind längst vorüber. Man will sich amüsieren. Hätte man doch wenigstens einen Radioapparat! Da wäre man mit der Welt verbunden.