Heute vor 90 Jahren: Das Schwurgericht ist mangelhaft

Neue Freie Presse am 24. Jänner 1929

Die Geschworenengerichte des Auslandes geben im allgemeinen ebensowenig Anlaß zur Kritik, wie bis vor etwa zwei Dezennien die österreichischen Geschworenengerichte. Seither aber zeigt sich immer deutlicher, daß unsere Schwurgerichte nicht mehr die Eignung besitzen, das Recht zu finden.

Es sind in kurzer Aufeinanderfolge Urteile gefällt worden, die ein gesundes Rechtsempfinden auf das tiefste verletzen müssen. Allein es wäre ein Fehlschluß, aus diesen Sprüchen die Folgerung ableiten zu wollen, daß unserem Volk der Sinn für Recht und Ordnung abhanden gekommen sei. Im Gegenteil! Wer sehen und hören kann, wird sich tagtäglich davon überzeugen können, wie lebendig er ist. Wenn gleichwohl so folgenschwere Wahrsprüche in so großer Zahl zustande kommen, so liegt die Ursache meines Erachtens – Dr. Ludwig Altmann, Landesgerichtspräsident a.D. – weniger in der Institution des Geschworenengerichtes, das sich ja doch an anderen Orten und zu anderen Zeiten bewährt hat, als vielmehr in seiner gegenwärtigen Organisation. Hier müssen wir daher die Fehlerquellen suchen, um sie durch eine nun wohl unabweisbar gewordene Reform zu verstopfen.