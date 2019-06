Heute vor 90 Jahren: Das Zittern vor den Schulnachrichten

Neue Freie Presse am 29. Juni 1929



Ein Familienvater schreibt uns: Unter einer Schulnachricht versteht man um diese Zeit nicht eine beliebige Nachricht, sondern eine sehr wichtige: das Schlußzeugnis. Es kann eine angenehme oder eine unangenehme Nachricht sein und deshalb nimmt die Spannung in allen Familien mit schulpflichtigen Kindern in den letzten Junitagen beträchtlich zu. Die Kinder zittern, die Mutter zittert, die Gouvernanten und Hauslehrer zittern. Nur das Familienoberhaupt geht, unbekümmert um das allgemeine Zittern, seelenruhig seinen Geschäften nach und erfährt erst am Tage der Zeugnisverteilung, ob er wohlgeratene oder ungeratene Sprößlinge hat.

In meinem Familienbetrieb ist das, wie so vieles, ganz anders. Dank meiner beruflichen Tätigkeit als Heimarbeiter und der sportlich-gesellschaftlichen Verhinderung meiner Frau, mache ich alle Schulsorgen und -freuden meiner Kinder ununterbrochen mit und begleite sie auf dem schweren Wege zur allgemeinen Bildung nicht nur teilnehmend, sondern auch werktätig. Vorläufig reicht mein Wissen noch aus, weil es sich nur um die zweite und dritte Volksschulklasse handelt. Aber man glaube ja nicht, daß das heutzutage ein Kinderspiel ist. Wenn ich jetzt die Bilanz der zehn Schulmonate ziehe, erkenne ich, daß ich wieder erstaunlich viel geleistet habe: die phantastischsten Zeichnungen, für die ich aus dem Lexikon die gangbarsten Gattungen Tiere, Blumen und Obst abgepaust habe, die wichtigsten Klebe- und Modellierarbeiten, lauter Dinge, die ich in meiner eigenen Volksschuljugend bestimmt nicht gekonnt habe. Auch in den vier Grundrechnungsarten habe ich mich sehr vervollkommnet. Mein Stolz aber sind die deutschen Aufsätze.

