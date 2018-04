Heute vor 90 Jahren: Das moderne Tennis und seine Meister

Neue Freie Presse am 4. April 1928

Konzentrierung: In jedem Sport, ich möchte sogar sagen, in jedem Zweig menschlicher Betätigung, ist die Konzentrierung die Grundbedingung des Erfolges. Beim Tennis ist das Training ohne Konzentrierung unnütz, das Wettspiel katastrophal. Tennis wird, mehr als jeder andere Sport, mit dem Kopf gespielt. Denke beim Training an die Ausführung, verbessere deine schlechten Gewohnheiten, probiere verschiedene Arten der Taktik und spiele genau so aufmerksam wie bei einem Wettspiel. Beim Wettspiel vergiß das Publikum, deine Fehler und, wenn möglich, Gegner und Stand der Partie. Denke nur, daß du den Ball so oft und so stark als möglich zurückgeben mußt! Denke immer daran, daß du beim Training nur durch Konzentrierung zu einem guten Stil gelangen wirst und daß die Vorbedingung, ein guter Turnierspieler zu werden, in der Konzentrierung liegt!