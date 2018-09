Heute vor 90 Jahren: Der Heldentod Amundsens

Neue Freie Presse am 27. September 1928

Die Befürchtungen haben sich zur Gewißheit verdichtet. Amundsen, der kühne Forscher, weilt nicht mehr unter den Lebenden. Seine letzte Tat noch galt einem Rettungswerk, das an Wagemut wohl seinesgleichen sucht. Als die „Italia“ von der Katastrophe ereilt wurde, als tagelang keine Nachricht von dem Luftschiff und seiner Besatzung in die zivilisierte Welt kam, war Amundsen einer der ersten, der sich zum Hilfswerk, zur Suche nach den Vermißten bereit hielt. Nach seiner Meinung konnte nur ein Erkundungsflug zum Erfolg führen. Mit dem Franzosen Guilbaud stieg er Mitte Juli zum Flug in die Polarregionen auf und seither blieb er verschollen. Als vor wenigen Wochen in der Nähe der Küste von Spitzbergen der Schwimmer eines Flugzeuges aufgefischt wurde, glaubte man schon damals, ein Stück der „Latham“ vor sich zu haben. Das war die erste und traurigste Botschaft von dem Fahrzeug Amundsens. Sie ließ keine andere Vermutung zu, als das der kühne Forscher mit seinem tapferen Begleiter den Tod gefunden hat.