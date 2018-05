Heute vor 90 Jahren: Der Irrflug der „Italia“

Neue Freie Presse am 4. Mai 1928

Nachdem die „Italia“ die schwedische Küste um Mitternacht verlassen hatte, ist das Luftschiff ein paar Stunden lang herumgeirrt. Wie wir erfahren konnten, ist das Luftschiff um halb 6 Uhr von einem finnischen Militärflieger 60 Kilometer südlich von Basa gesichtet worden. Als die „Italia“ das Flugzeug entdeckte, steuerte es auf Land zu über Devermark und Teajöki nach Seinäjöki, wo es mehrere Male kreuzte. Die „Italia“ schlug dann die Eisenbahnlinie nach Kaukava ein, von wo sie geradeaus in nördlicher Richtung nach Gamla Karleby ihren Weg fortsetzte. Um 9 Uhr abends wurde die „Italia“ in Kannus gesichtet, von wo sie wieder nach Norden die Küste entlang flog. Am Abend ersuchte General Nobile die Radiostation in Basa um Peilung. Um 6 Uhr 30 Minuten abends wurde ein Funkspruch Nobiles aufgefangen, worin er sagte: „Habe Route über Bottnischen Golf verloren.“ Um 9 Uhr meldete ein weiterer Funkspruch: „Gamala Karleby passiert, verlor neuerdings Richtung, fliege nordwärts.“ Schließlich, um 9 Uhr 45 Minuten, traf die „Italia“ in Badsö ein, wo eine Kompagnie Soldaten bei der Landung und Verankerung hilfreich war.