Heute vor 90 Jahren: Der Kampf gegen “Schund und Schmutz”

Neue Freie Presse am 10. Juni 1928

Meiner Auffassung nach fiele unter die Rubrik Schmutzliteratur manches literarische Erzeugnis, das mit der Behandlung sexueller Themen nicht das geringste zu tun hat und das man, wie man früher zu sagen pflegte, jedem jungen Mädchen ruhig in die Hand geben durfte. Aber es ist mir wohl bekannt, daß nach dem Sprachgebrauch unter Schmutzliteratur nur jene Produkte verstanden werden sollen, die sich ohne künstlerische oder belehrende Absicht mit sexuellen Themen in solcher Art befassen, daß bei dem hiezu prädestinierten Leser eine sexuelle Erregung eintritt oder wenigstens eintreten könnte. In diesem Sinne läßt sich freilich der Begriff der Schmutzliteratur praktisch nicht umgrenzen. (...)