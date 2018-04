Heute vor 90 Jahren: Der Kellner als falscher Pfarrer

Neue Freie Presse am 11. April 1928

Die Innsbrucker Gendarmerie-Ausforschungsabteilung ist mit der Klarstellung von Betrügereien eines Mannes beschäftigt, der in den vergangenen Monaten im Priestergewand groben Unfug getrieben und das geistliche Amt ausgeübt hat. Am 19. März d. J. wurde auf Grund einer Anzeige des Priors des Franziskanerklosters in Telfs der im Kloster wohnhafte angebliche Pfarrer Jentsch verhaftet, der dort Aufnahme gefunden und die Obliegenheiten eines Stiftsgeistlichen versehen hatte. Der Mann war mit Empfehlungsschreiben, die gefälscht sein dürften, Anfang Februar d. J. zu dem Pfarrer Valentin Folie in Zirl (Bezirk Innsbruck) gekommen, hatte diesem erklärt, daß er Katechet und Weltpriester aus Innerösterreich sei und hatte um Gastfreundschaft ersucht. Pfarrer Folie brachte seinem Amtsbruder volles Vertrauen entgegen und war demselben dankbar, daß er die Amtsobliegenheiten eines Kooperators übernahm, da ein solcher der Pfarre Zirl nicht zugeteilt ist. In kurzer Zeit verstand sich der angebliche Priester in ein so gutes Verhältnis zu den Pfarrbewohnern zu stellen, daß er allgemein verehrt wurde.