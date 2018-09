Heute vor 90 Jahren: Der Mann, der zwei Flugzeuge festhält

Neue Freie Presse am 26. September 1928

Im Rahmen eines Flugzeugmeetings, das Sonntag auf dem Freudenauer Rennplatz stattfindet und eine Reihe von Kunst- und Schauflügen bringen wird, wird der jugoslawische Schwerathlet Slavko Barta seltsame Proben seiner ungewöhnlichen Körperkräfte geben. So wird er aus seinem Munde eine Dynamitpatrone abfeuern, dann aber auch seine Muskelkraft an zwei Aeroplanen von je 240 PS erproben. Barta, der als junger Mann an der Wiener Technik studiert hat, jetzt als Kaufmann in Agram ansässig und vor einiger Zeit im Apollotheater aufgetreten ist, erzählt über seine Vergangenheit und darüber, wie er dazu kam, sich mit zwei Flugzeugen zu messen, folgende: „Während des Krieges war ich österreichisch-ungarischer Marinekriegsflieger. In der Boche di Cattaro wurde ich von Montenegrinern mit meinem Flugzeug von 800 Meter Höhe abgeschossen. Nach dem Kriege betätigte ich mich als Amateurboxer und Ringer. Schließlich untersagte mir aber der Amateurboxverband das Antreten, da ich mehreren Gegnern übel mitgespielt hatte. Einmal machte ich den Versuch, an jedem Arm ein Pferd anzubinden und hielt die Pferde, die auseinandergetrieben wurden, zurück. Später gelang mit dasselbe mit vier Pferden, und nun probierte ich es mit zwei Automobilen. Durch unablässiges Training konnte ich meine Kräfte so weit steigern, daß es mir gelang, auf jeder Seite sechs Citroen-Autos zurückzuhalten. Als ich einmal träumte, ich sei vom Piloten ungesehen an einem Aeroplan hängen geblieben und hätte ihn auf dem Erdboden zurückgehalten, machte ich dieses Experiment im Militärflughafen von Paris mit zwei je 120 PS starken Apparaten. Hier werde ich dieses Kunststück mit zwei Maschinen von je 240 PS zeigen.“