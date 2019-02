Heute vor 90 Jahren: Der Prinz von Wales sozialistischer Neigungen beschuldigt

Neue Freie Presse am 3. Feburar 1929

“Daily Herald” schreibt: Der Besuch des Prinzen von Wales in den Kohlenrevieren von Northumberland und Durham sowie die Ankündigung, daß er seine Inspektionsreise in Wales wieder aufnehmen werde, hat unter Bergwerkseigentümern Beunruhigung hervorgerufen. In den Kreisen der schottischen Bergwerkseigentümer wird gegen ihn bereits die Beschuldigung erhoben, daß er sozialistische Neigungen habe. Das Blatt bemerkt, der Prinz habe seine in den Kohlenrevieren gemachten Erfahrungen dem Premierminister Baldwin zur Kenntnis gebracht, insbesondere die dringende Notwendigkeit einer großzügigen Ausdehnung der Unterstützungsaktionen sowie die Tatsache der niedrigen Löhne der Bergleute.

Anm.: Prinz Edward, Fürst von Wales, war als Sohn von König George V. ab 1910 britischer Kronprinz. 1936 folgte er seinem Vater als König von Großbritannien und Kaiser von Indien nach, ehe er wenige Monate später wieder abdankte, um die - geschiedene - US-Amerikanerin Wallis Simpson zu heiraten. Nach der sogenannten “Abdankungskrise” 1936 sorgte er durch seine Nähe zu den Nationalsozialisten und zu Adolf Hitler für Tumult in Großbritannien. Prinz Edward und Simpson lebten schlussendlich als Herzogspaar von Windsor in Frankreich.