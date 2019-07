Heute vor 90 Jahren: Der Reichskanzler ist außer Lebensgefahr

Neue Freie Presse am 26. Juli 1929

Wie aus Heidelberg berichtet wird, sind die Aerzte, die den Reichskanzler Müller behandeln, überrascht von der verhältnismäßig raschen Besserung seines Befindens. Sie führen diese auf die kräftige Konstitution des Kanzlers zurück. Allerdings sind die Aerzte noch immer vorsichtig in der Prognose und konstatieren einstweilen nur, daß die akute Lebensgefahr, in welcher der Reichskanzler bisher geschwebt hat, als überwunden angesehen werden darf.

Der Kanzler nimmt wieder starkes Interesse an den politischen Vorgängen und läßt sich über die wichtigen Ereignisse berichten. Er wünsche sobald wie möglich nach Mergentheim gebracht zu werden. Schreitet die Besserung in der bisherigen Weise fort, ist es nicht ausgeschlossen, daß Reichskanzler Müller schon in der nächsten Woche nach dem Sanatorium in Mergentheim, in dem er sich bis zum Eintritt der Krise aufhielt, zurücktransportiert werden kann.

Selbstverständlich wird der Reichskanzler auch im besten Fall noch wochenlang das Krankenbett nicht verlassen können. Die Leitung des Reichskabinetts führt inzwischen der in Berlin anwesende rangälteste Minister, Reichsminister General Groener, weiter, und wenn die Besserung im befinden des Reichskanzlers fortschreitet, dürften besondere Maßnahmen, um eine Stellvertretung zu ermöglichen, zunächst nicht getroffen werden.

