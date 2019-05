Heute vor 90 Jahren: Der Terrorismus lebt in Litauen auf

Neue Freie Presse am 22. Mai 1929

Das Aufleben des Terrorismus ist in Litauen deutlich wahrnehmbar. Kaum das die Schüsse auf den Ministerpräsidenten Woldemaras verhallt sind, werden neue Terrorakte und Fememorde, die von Angehörigen der politischen Emigranten in Wilna verübt sein sollen, gemeldet.

In dem Dorfe Jurgaiciai wurde der Oberpolizeiwachtmeister Pelezkas von einem dortigen Einwohner, der sich mit der Verbreitung der Emigrantenliteratur beschäftigte, erschossen. In Pilemonty wurde der dortige Führer der Regierungspartei, Maciejauskas, der als schroffer Bekämpfer des Emigrantenunwesens bekannt war, von zwei Individuen, die sich als Kriminalbeamte ausgaben, in den naheliegenden Wald verschleppt und meuchlings ermordet.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Meistgekauft