Heute vor 90 Jahren: Der Wiener Magistrat gegen den Autolärm

Neue Freie Presse am 8. September 1928

Der Wiener Magistrat hat an die verantwortlichen Leiter, beziehungsweise Inhaber von Kraftfahrschulen und deren Lehrkräfte, folgendes Ersuchen gerichtet: “Erfahrungsgemäß werden die Verkehrsflächen der Inneren Stadt sehr häufig von Kraftfahrschulen in Ausbildungsfahrten der Prüfungsanwärter benützt. Die naturgemäß noch unerfahrenen Fahrschüler fühlen sich verleitet, aus den nichtigsten Anlässen Warnungssignale mit der Hupe oder mit dem Horn zu geben. Dadurch wird der an und für sich schon sehr belästigende Hupenlärm in den meist schmalen Straßen noch mehr gesteigert.