Heute vor 90 Jahren: Der eingeschneite Orientexpreß

Neue Freie Presse am 10. Februar 1929

Irgendwo in Thrazien, mitten in einer Schneewüste, steckt ein Eisenbahnzug. Es ist nicht etwa ein armseliger Lokalzug, in dessen klapprigen und schmutzigen Waggons Bauern im Schafspelz und in hohen Stiefeln und stumpfe Bäuerinnen in der üblichen Nationaltracht, die vorderhand noch den Reformen aufgeklärter Machthaber Trotz bietet, von Station zu Station reisen, um nach hergebrachter Vätersitte den Tauschhandel mit den Erzeugnissen ihres kargen Grund und Bodens zu betreiben. In diesem Zug, der hilflos in Schneemassen eingekeilt ist, der nicht vorwärts und nicht rückwärts kommt, sitzen Große und Mächtige dieser Erde.