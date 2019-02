Heute vor 90 Jahren: Der verbotene Jolly Joker

Neue Freie Presse am 13. Februar 1929

In Berlin geht man dem Jolly Joker an den Kragen. Das Rummy wurde auf den Index der verbotenen Spiele gesetzt, und in den Klubs der deutschen Reichshauptstadt herrscht begreifliches Heulen und Zähneklappern. Schaudernd vernimmt die vielköpfige Wiener Rummygemeinde die betrübende Nachricht. Es wäre weiter nicht einmal verwunderlich, wenn mancher begeisterte Anschlußfreund in seiner politischen Ueberzeugung schwankend würde. So war es wirklich nicht gemeint! Für solche Rechtsangleichung bedanken wir uns schönstens. In Wien wird nämlich dem Vernehmen nach an allen Ecken und Enden leidenschaftlich Rummy gespielt. Es gibt viele Männer und noch mehr Frauen, die mit fliegenden Fahnen von Bridge zu Rummy übergegangen sind. Von den Kartenspielen der guten alten Zeit gar nicht zu reden.