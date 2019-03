Neue Freie Presse am 7. März 1929

Es wird künftighin bloß alte, erbgesessene Dynastien geben. Kein Apotheker-Napoleon wird in der Lage sein, sich aus eigener Kraft die Krone aufs Haupt zu setzen. Nur mit Apothekerahnen läßt sich ein Rezept bereiten. Wer nicht in der Wahl seiner Eltern die nötige Vorsicht an den Tag gelegt hat, dem nützen nicht Studium und Kenntnisse, nicht Begabung und nicht Berufsfreudigkeit.