Heute vor 90 Jahren: Die Französin von heute

Neue Freie Presse am 11. April 1929

Ueber die Französin der Gegenwart, ihre Tätigkeit, ihre Bestrebungen sprach Dienstag Frau Mariel Jean-Brunhes (Mme. Raymond Delmarre) im Vortragssaale des Neuen Frauenklubs. Nach der Begrüßungsansprache der Präsidentin Frau Jella Herzka stellte der französische Gesandte Graf Clauzel den Gast, eine Tochter des berühmten Geographen Jean-Brunhes, in längerer deutscher Rede den Anwesenden vor, eine junge, schlanke Brünette mit schönen, sympathischen Gesichtszügen, in denen Ernst und Heiterkeit angenehm abwechseln. Schon nach den einleitenden Worten, in denen sie daran erinnerte, wie häufig die junge Französin geschildert wurde - von Gaston Rageot angefangen bis zur Mistinguette - hatte sie den Kontakt mit den Hörern gefunden. Jede Französin, sagt sie, ist eine Individualität für sich. Das Studentenmilieu repräsentiert heute am besten das intellektuelle Frankreich.