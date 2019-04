Heute vor 90 Jahren: Die Frau in Männerkleidern

Neue Freie Presse am 2. April 1929

Man erinnert sich des großen Aufsehens, als in London ein Mann, der unter dem Namen “Oberst Barker” seit Jahren bekannt war und als Hoteldirektor seinen Lebensunterhalt verdiente, plötzlich als Frau entlarvt wurde. Barker hat in der Londoner fascistischen Bewegung eine nicht geringe Rolle gespielt und galt sogar als ihr Führer. Aus kleinen Ursachen entstehen große Folgen. Dies zeigte sich auch in diesem Fall. Der Oberst Barker war eine Wechselschuld eingegangen, die er aber nicht einlöste. Der Gläubiger klagte, Oberst Barker verschmähte es jedoch, der Vorladung Folge zu leisten. Da man aber in England in solchen Angelegenheiten keinen Spaß versteht, wurde der Schulder verhaftet, und bei dieser Gelegenheit wurde seine wahre Natur erkannt. Nun ist aus Colonel Barker eine Mrs. Irma Valerie Arkell-Smith geworden, die sich dieser Tage wegen falscher Zeugenaussage zu verantworten hatte. Im Zusammenhang mit der Wechselaffäre hatte sie unter Eid falsche Angaben über ihr Vermögen, beziehungsweise ihre Einnahmen gemacht und außerdem wird ihr zur Last gelegt, daß sie sich, solange sie noch Männerkleider trug, als Offizier der britischen Armee ausgegeben hat, was, wie die Kontrollisten ergeben, erlogen war. Das größte Aufsehen aber erregte es, als bekannt wurde, daß Colonel Barker eine trauernde Gattin hinterläßt, die nun als Zeugin gegen den vermeintlichen Mann auftrat.