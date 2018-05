Heute vor 90 Jahren: Die Frau in den Wechseljahren

Neue Freie Presse am 3. Mai 1928

Der Rektor der Wiener Universität Hofrat Professor Doktor Heinrich Peham sprach gestern abend im Rahmen der Vorträge anläßlich der Ausstellung „Die Frau und das Kind“ im Wiener Radio über „Die Frau in den Wechseljahren“. Das Klimakterium, so begann Professor Peham, ist die Brücke zwischen Reife und Matronenalter. Man versteht darunter jene Lebensphase, in der die Fortpflanzungsfähigkeit erlischt, weil die Eierstöcke allmählich aufhören, Eier zur Reife zu bringen. Der Beginn der Entwicklung ist durch das Auftreten der ersten Regelblutung gekennzeichnet, der Eintritt der „Wechseljahre“ durch das plötzliche oder allmähliche Verfliegen der Blutungen in entsprechend vorgerücktem Alter. So heißt es allgemein; das ist aber nicht ganz richtig, denn das ist nicht das wichtigste Symptom des Klimakteriums. Schon die Dauer der Uebergangsperiode bis zur Herstellung des neuen Gleichgewichtes im Organismus schwankt von einem bis zu zwei Jahren.