Heute vor 90 Jahren: Die Liliputbahn im Prater

Neue Freie Presse am 29. April 1928

Auf blanken Geleisen zwischen Praterbäumen und zartgrünem Frühlingsschmuck ein Eisenbahnzug. Langgestreckt, mit einer pfauchenden Lokomotive an der Spitze und mit offenen Waggons. Also jeder Waggon ein Aussichtswagen, etwa nach Art jener Schweizer Waggons, die von Pontresina auf die Bernina hinauffahren. Nur daß man hier nicht auf starrende Gletscher und dunkle Bergseen, sondern auf die Galitzinwiese und das Vivarium, aufs Schweizerhaus und aufs Erste Kaffeehaus, aufs Riesenrad und auf die Ahornallee eine idyllische, wienerisch vertraute Aussicht genießt. Und noch ein kleiner Unterschied. Der Eisenbahnzug, der sich mit Pfauchen und Signalen höchst erwachsen gebärdet, hat trotz seiner Länge ein richtiges Taschenformat, die Waggons sind so zierlich und niedlich, wie aus einer Liliputfabrik, und die Lokomotive mit ihrer höchst imposanten Rauchfahne könnte aus einer Spielzeugschachtel stammen.