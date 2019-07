Heute vor 90 Jahren: Die Welt auf dem Wege zum Freihandel

Neue Freie Presse am 17. Juli 1929

(Aus einem Gespräch mit Edward A. Filene, Boston, Anm.) Die Vereinigten Staaten, wo heute der Kampf um die Erhöhung der Zölle geführt wird, werden in zehn Jahren sehr weit auf dem Wege zum Freihandel oder zu einem sehr niedrigen Tarif halten. Nicht weil der Freihandel aus theoretischen, ethischen oder moralischen Gründen besser wäre, sondern weil er sich besser bezahlt machen wird. Dasselbe Motiv wird ausschlaggebenden sein, das zu den hohen Löhnen und Gehalten bei uns geführt hat. Nicht aus purer Menschenliebe werden diese bezahlt, sondern weil man sich darüber klar ist, daß wir nur dann große Geschäfte machen werden, wenn die Massen kaufkräftig sind. Das kann nur bei hohen Löhnen und Gehalten der Fall sein. Wir konnten dieses Prinzip befolgen, weil die Arbeiter einsehen und zugeben, daß große Löhne nur aus einer großen Produktion kommen können; zu dieser Ansicht hat sich die Labour-Union offiziell bekannt. So wird sich auch die Entwicklung auf dem Wege zu niedrigen Zöllen und zum Freihandel vollziehen. Wir werden niedrige Zölle und Freihandel akzeptieren, weil sie sich bezahlt machen. Viele meiner Landsleute werden diese These heute noch bekämpfen, ebenso wie sie früher die Erhöhung des Lohnniveaus bekämpft haben. Wer das letztere jetzt noch tut, wird aber immer mehr von Schwierigkeiten bedrängt, vom Bankrott bedroht, und ähnlich wird es den Anhängern der Schutzzölle ergehen. Die größten Industriellen und Finanzleute stimmen in dieser Ansicht überein, die Ursache des Meinungsumschwunges liegt klar zutage:

