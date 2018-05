Heute vor 90 Jahren: Die elektrische Wirkung des Körpers

Neue Freie Presse am 1. Mai 1928

Geheimrat Professor Dr. Ferdinand Sauerbruch, der dieser Tage seine Berliner Lehrtätigkeit aufnimmt, ist vorübergehend noch einmal nach seinem bisherigen Wirkungskreis gekommen und hatte die Liebenswürdigkeit, dem Korrespondenten der „Neuen Freien Presse“ Mitteilungen über seine bedeutsamen Feststellungen elektrischer Fernwirkungen des menschlichen Körpers zu machen.

Er kündigte an, ein umfangreiches Buch über die Erkenntnisse schreiben zu wollen: „Immerhin läßt sich heute schon so viel sagen, daß wir mit unseren Feststellungen ein ganz neues Forschungsgebiet eröffnen oder sagen wir, wenn das zu großartig klingt, das der wissenschaftlichen Erkenntnis neue Einsichten eröffnet. An der Tatsache, daß in der Umgebung des menschlichen und tierischen Körpers Felder mit elektrischer Fernwirkung bestehen, ist nicht mehr zu zweifeln. Die elektrische Fernwirkung des menschlichen Körpers frei durch den Raum konnte einwandfrei bis zu Entfernungen von zwei Metern und noch etwas darüber nachgewiesen werden.“