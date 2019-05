Heute vor 90 Jahren: Die englischen Frauen im Wahlkampf

Neue Freie Presse am 7. Mai 1929

In drei Wichen, am 30. Mai, werden die allgemeinen Wahlen für das Unterhaus stattfinden. Infolge der Wahlreform von 1928, die alle Unterschiede im Wahlrecht der beiden Geschlechter beseitigte und auch sonst mancherlei Erleichterung im Sinne der Ausdehnung des Wahlrechtes brachte, ist die Zahl der Wähler in Großbritannien auf über 25 Millionen gestiegen, wovon 13 ½ Millionen weiblichen Geschlechtes sind. Die Zahl der weiblichen Wähler ist daher größer als die der männlichen.

