Heute vor 90 Jahren: Die entführten Millionärskinder

Neue Freie Presse am 26. Jänner 1929

Der amerikanische Millionär O. Frank Woodward, der Dienstag unter aufsehenerregenden Umständen in Paris seine beiden Kinder, die 13jährige Ruth und den 10jährigen Frank, auf dem Weg zur Schule im Automobil entführt hat, ist mit ihnen Dienstag abend hier eingetroffen und im Carlton Hotel abgestiegen. Woodward hat sich mit seinen Kindern heute in Plymouth an Bord des Passagierdampfers "Ile de France" nach Newyork eingeschifft.

Wie die Londoner Blätter zu dem Fall mitteilen, ist Mister Woodward ein reicher Konservenfabrikant aus Rochester im Staate Newyork. Er steht im 44. Lebensjahr, seine Gattin ist 40 Jahre alt. Die Scheidungsklage, die Woodward gegen seine Frau bei dem Zivilgericht des Staates Newyork eingebracht hat, stützt sich auf den Vorwurf der ehelichen Untreue. Woodward behauptet, daß seine Gattin ihn vor zwei Jahren verlassen habe und nach Paris übersiedelt sei, wo sie mit einem Franzosen Beziehungen unterhalte.