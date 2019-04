Heute vor 90 Jahren: Die neue Modefrisur

Neue Freie Presse am 26. April 1929

In Wien wird jetzt der für die Bestimmung der internationalen Damenfrisurmode bedeutsame fünfte Weltkongreß der Damenfriseure abgehalten. Dienstag fand im Sitzungssaale der Handels- und Gewerbekammer die Eröffnung statt, bei der Sektionsobmann Heeberger die Vorsteher aller europäischen Länder begrüßte. Erschienen waren vom Gewerbeförderungsamt Rat Dostal, ferner die Konsulenten Heinzelmeyer, Dr. Strauß und Arzt für den Handelsminister Doktor Höpfler. Mittwoch wurden in der ersten Plenarsitzung unter dem Vorsitze des schweizerischen Zentralpräsidenten der Internationalen Gesellschaft Herrn L. Seilaz internationale Organisationsfragen erledigt, ferner der Austausch der Friseurkinder besprochen. In der zweiten Plenarsitzung referierte Herr L. Brand-Moeller (Kopenhagen) über die Aufgaben der Internationalen Gesellschaft der Friseure, Herr Stenzel (Magdeburg) über die Betriebsorganisation in den Damenfriseursalons. Mittwoch abend empfing Bürgermeister Seitz die Mitglieder des Kongresses mit ihren Damen und gab ihnen im großen Festsaale des Rathauses ein Bankett, dem viele politische Persönlichkeiten aller Parteien beiwohnten. Die Herren Präsident Seilaz (Zürich), Gaston Boudou (Maison Emile, Paris), Paillar (London) und R. Müller (Hamburg) brachten in Ansprachen den Dank der Kongreßteilnehmer für den liebenswürdigen Empfang und die Schätzung zum Ausdruck, die Wien den Friseuren und ihrem Gewerbe angedeihen ließen.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Meistgekauft