Heute vor 90 Jahren: Dollarprinzessin will Boxchampion

Neue Freie Presse am 11. August 1928

Die verwöhnten, blasierten, unwahrscheinlich reichen Mädchen aus der Fifth Avenue haben selbstverständlich den durch das Riesenvermögen ihrer Eltern gewährleisteten Anspruch, nicht irgendeinen Herrn Soundso heiraten zu müssen, sondern sich für ihre phantastisch-luxuriöse Hochzeitsfeuer einen Partner auszusuchen, mit dem man Staat machen kann. Bisher standen drüben die Träger klangvoller Namen für solche Zwecke ganz besonders hoch im Kurse. Vivian ist Gräfin, Daisy Fürstin, warum soll Maud nicht Herzogin werden? Nichts spricht dagegen. An europäischen Herzögen herrscht kein Mangel, und Papa, überlegt sich selbstverständlich keinen Augenblick den Griff in die Brieftasche, um Mauds Wunsch zu erfüllen.