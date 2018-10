Heute vor 90 Jahren: Dunkle Mächte suchen Prag heim

Neue Freie Presse am 10. Oktober 1928

Die Menschheit kann nicht zur Ruhe kommen. Jeder Tag bringt neue Schrecknisse, löst unheimliches Entsetzen aus, und wieviel auch an glänzenden Errungenschaften der Technik, an großartigen Triumphen der Wissenschaft zu verzeichnen ist: die widerspenstigen Elemente lassen sich doch nicht vollends bändigen. Mit einem Male bricht doch immer wieder das Unheil hervor, setzen die zerstörenden Gewalten ihre furchtbaren Kräfte ein und blühendes Leben sinkt plötzlich dahin; Werke des Fleißes und des aufbauenden Genies verwandeln sich unversehens in Trümmerhaufen, in denen das Grauen wohnt.