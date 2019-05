Heute vor 90 Jahren: Ein Ehrentag für die österreichische Marine

Neue Freie Presse am 9. Mai 1889

Der 9. Mai ist ein Ehrentag der österreichischen Marine, ein Ehrentag derselben für alle Zeiten. An diesem Tage hat sie vor 25 Jahren bei Helgoland in einer glänzenden Waffenthat unvergänglichen Ruhm errungen und den österreichischen Namen auch zur See zur vollsten Geltung gebracht. Dankbar gedenkt das Vaterland der Männer, die mit unerschrockenem Muthe, keinem anderen Triebe gehorchend, als dem der Ehre und der Pflicht, ihr Leben in die Waagschale legten, um mit demselben die Gebote des Kriegsherrn zu erfüllen, die Bundestreue zu besiegeln und den österreichischen und den deutschen Handel zu beschützen.

