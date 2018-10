Heute vor 90 Jahren: Ein Panther als Haustier?

Neue Freie Presse am 28. Oktober 1928

Aus Paris schreibt unser Korrespondent. Aus Paris schreibt unser Korrespondent: Ist es gestattet, einen Panther als Haustier zu halten? Oder in einem stillen Städtchen an der Oise in seinem Zimmer zu tanzen, eine Riesenschlange um den Leib gewickelt und drei heranwachsende Löwen als Zuschauer und Mitwirkende? Diese Fragen hatte kürzlich das Gericht von L’Isle-Adam zu beantworten. Dank den Spenden des Zoologen Berthollet hatte sich dieser Ort zu einer Art Menagerie entwickelt: er schenkte allen ihm bekannten Tierfreundinnen kleine hübsche Andenken, Füchse oder Affen, Schlangen oder Raubtiere. Es fanden sich Einwohner, denen dieser Bevölkerungszuwachs unerwünscht schien; sie beschwerten sich beim Maire, dieser lief zum Richter, und so gab es einen heiteren Prozeß, bei dem besonders die Vorzüge des Panthers Cartouche und des Löwenbackfisches Betty ausführlich erörtert wurden.