Heute vor 90 Jahren: Ein abscheuliches Verbrechen

Neue Freie Presse am 13. April 1928

Ein Attentat des vollkommenen Unsinns. Ein Verbrechen hirnloser Niedertracht. Eine furchtbare Grausamkeit gegen die Masse des Volkes, gegen alle die Armen, die tot oder verwundet dieser Schandtat zum Opfer fielen. Aeltere erinnern sich noch an den Aufschrei des Entsetzens, als der Vater des jetzigen Königs von Italien in Monza, von drei Schüssen durchbohrt, ins Herz getroffen von dem Anarchisten Bresci, sein Leben verhauchte. Und jetzt! Was wollte dieser Mörder von Mailand, welchen geheimen Zweck verfolgte er mit der Idee, das Leben des Königs zu vernichten?