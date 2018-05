Heute vor 90 Jahren: Eine Heurigentragödie

Neue Freie Presse am 20. Mai 1928

Dieses Wort scheint im ersten Augenblick einen Widerspruch in sich selbst zu bergen. Es ist nicht gerade die Art des Wiener Heurigen, sich tragisch zu gebärden. Und wenn man schon einmal in einem Heurigengarten in Grinzing oder in Sievering statt der mit Gott und der Welt zufriedenen Daseinsfreude die Leidenschaft aufflammt, dann haben gewöhnlich die Geister des Weines irgendeinen Eifersüchtigen übermannt, und die Aufwallung des Augenblicks hat eine verhängnisvolle Tat gezeitigt. Aber nein: die Heurigentragödie, die sich gestern nacht abspielte, ist wesentlich anderer Art. Von der Liebe, welche die Welt zusammenhält, war eigentlich gar keine Rede. Wohl aber von dem anderen Ferment, von dem der Dichter spricht: vom Hunger.

Der Weinschenker Markus hat für sich und die Seinigen den Hunger gefürchtet, und darum mußte statt des süßen Duftes der jungen Reben der süßliche Geruch des Leuchtgases durch das Heim des Weinhauers schwelen. Darum ist der Unglückliche in den Tod gegangen und hat Frau und Kinder mit sich genommen. Eine Tragödie der Not. Vier Todesopfer der wirtschaftlichen Depression. (...)