Heute vor 90 Jahren: Eine geheime Druckerei im Dienste Moskaus

Neue Freie Presse am 25. Juli 1929

Der Chef der politischen Abteilung der Budapester Polizei Dr. Hetenyi, der sich die Säuberung Ungarns von den Kommunisten zur Aufgabe gemacht hat, ist neuerlich kommunistischen Umtrieben auf die Spur gekommen. Nach längerer Beobachtung wurde heute der ehemalige Universitätshörer Julius Hay verhaftet, der während des Kommunismus Pionierkommandant der Roten Armee war und jetzt auf Weisung seiner Moskauer Auftraggeber kommunistische Kundgebungen für den 1. August vorbereitete.

Hay erhielt aus Moskau den Auftrag, anläßlich der fünfzehnten Jahreswende des Kriegsausbruches am 1. August einen Demonstrationsstreik zu organisieren und die jugendlochen Arbeiter zu Sabotageakten zu veranlassen. Hay hielt mit seinen Komplicen, dem Eisenarbeiter Jolcsvai und dem Bergarbeiter Butvey, in seiner Wohnung in der Lehelhasse geheime Konventikel ab, in denen Flugschriften für den 1. August verfaßt wurden.

Gleichzeitig gelang es der Polizei, in der Wohnung der 21jährigen Kunstgewerblerin Therese Krausz eine geheime Druckerei ausfindig zu machen, wo die Flugschriften vervielfältigt wurden. Die Druckerei war mit den modernsten technischen Behelfen ausgestattet. Die Berliner kommunistische Zentrale hatte den 34jährigen Drucker Ludwig Garai nach Budapest entsandt, damit er die Arbeiten der Druckerei leite. In der Druckerei arbeitete noch die 24jährige Privatbeamtin Ella Blau.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Meistgekauft