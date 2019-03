Heute vor 90 Jahren:  Frauen und die Leidenschaft des Gelderwerbens

Neue Freie Presse am 31. März 1929

Die Frauen - gestehen wir armen Männer es nur - bekunden zumeist eine außerordentliche Geschicklichkeit für Geschäfte. Wir müssen Gott danken, wenn sie sich nicht zu häufig damit abgeben, denn sie sind uns in allen finanziellen Dingen deutlich überlegen. Diskutiert man mit Frauen, so merkt man bald: sie wissen genau, was sie selbst und was wir wollen, und unsere Absichten sind immer von den ihren verschieden. Wir sind ihnen also immer unterlegen. (...)

Man glaubt, daß die Leidenschaft des Gelderwerbens den Männern vorbehalten blieb; wie sehr ist man im Irrtum! Die Frauen finden in der Spekulation offenbar raffinierten Genuß. Sie konkurrieren nun auch auf diesem Gebiet mit dem Mann und sind begeistert, daß es mit Erfolg geschieht. Eine geglückte Börsenoperation … das galt bisher als Resultat eines männlichen Willens. Jetzt ist es anders geworden. Nur sind es die Männer, die Belehnungszinsen für Spekulationspapiere bezahlen müssen. In den meisten Wirtschaften muß der Mann seine Kräfte zusammenhalten, um die Mittel für den Haushalt herbeizuschaffen, die Art der Verwendung des Geldes überläßt er der Frau. Und wie verwenden sie die Ersparnisse? Nun, die Hauptklientel der Bankiers sind jetzt die Töchter Evas. Die Spannung des Spiels mit seinen Gefahren reizt wie ein Roman mit ungewissem Ausgang.