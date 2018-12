Heute vor 90 Jahren: Fulminante Verjüngung des Gesichts

Neue Freie Presse am 27. Dezember 1928

Dem Leiter der Station für physikalische Therapie am Kaiser-Franz-Josefs-Ambulatorium in Wien, Dr. Erwin Last, einem Mitarbeiter Professor Steinachs, gelang eine Erfindung, die von größer Bedeutung für die biologische und kosmetische Verjüngung der Haut – vor allem der des Gesichtes und der Hände – ist.

Jahrelange Versuche , die alternde Haut durch Diathermie, die innere Durchwärmung mit elektrischen Wellen, zur Regeneration zu bringen, haben den Wiener Arzt zur Konstruktion spezieller Elektroden geführt, die an das Gesicht wie eine Maske, an die Hände wie Handschuhe angelegt werden.

Die Maske wird für jedes Gesicht so angefertigt, daß sie allen Konturen haargenau praktisch anliegt. Wie Dr. Last in der „Medizinischen Klinik“ mitteilt, wird die Masse der Maske nach dem Erkalten starr elastisch und unzerbrechlich. Auf das praktische Anliegen der Maske sind die großen verblüffenden Behandlungsergebnisse mit der neuen Methode der biologischen Hautverjüngung zurückzuführen. Vor allem kommt es zu einer Erweiterung der Arterien in der Haut, damit zu einer guten Durchblutung und zur Auffrischung des erlahmenden Stoffwechsels. Die Stockungen im Haargefäßkreislauf – kenntlich an dem unschönen sichtbaren Adernetz an der Nase und den Wangen, aber auch an einer roten oder bläulichen Verfärbung von gesichtsteilen – schwinden bereits nach wenigen Sitzungen. Infolge der besseren Durchblutung und der Verminderung des Alterspigmentes wird die vergilbte Haut wieder rosig und von jugendlichem Aussehen.