Heute vor 90 Jahren: Geburtsstunde der jüdischen Weltorganisation

Neue Freie Presse am 27. Juli 1929

Die Zionistenkongreß, der am 28. d. in Zürich zusammentritt, wird einen historisch höchst interessanten Beschluß fassen. Der Kongreß wird namens der zionistischen Organisation die Vertretung des jüdischen Volkes niederlegen, die sie seit ihrer Gründung im Jahre 1897 praktisch ausgeübt und deren völkerrechtliche Anerkennung sie durch Artikel des Palästinamandats erreicht hat. Seit ihrer Zerstreuung hatten die Juden damit zum erstenmal eine öffentlich-rechtlich anerkannte Vertretung bekommen. Nach dem Willen der zionistischen Exekutive soll dieses Vertretungsrecht von jetzt ab auf eine neue jüdische Körperschaft übergehen, zur Hälfte aus Zionisten, zur Hälfte aus Nichtzionisten bestehend, belehnt mit dem völkerrechtlichen Titel der zionistischen Organisation: „Jewish Agency“.

Ihre Verfassung soll aus einem „Council“, gewissermaßen dem Parlament, mit 110 zionistischen und ebensoviel nichtzionistischen Mitgliedern, und einer Exekutive bestehen. Der Council soll am 11. August, während des Kongresses in Zürich, zur Konstituierung zusammentreten.

Jahrelange Verhandlungen, kurz nach Kriegsende begonnen, sind diesem Resultat vorausgegangen. Im letzten Winter kam es, nachdem die Verhandlungen schon einmal wegen der feindlichen Stellungnahme der amerikanischen Zionisten gegen die jüdische Kolonisation in Sowjetrußland (Krim, Sibirien) abgebrochen worden waren, schließlich zu einer Einigung. Eine Konferenz von vierhundert Delegierten aller möglichen jüdischen Organisationen Amerikas beschloß einstimmig die Bildung der neuen „Agency“, und ein Siebenerkomitee wurde zur Durchführung der Verhandlungen über die Zusammensetzung dieser Körperschaft eingesetzt. Es einigte sich mit der zionistischen Exekutive darüber, daß 40 Prozent der nichtzionistischen Sitze von Amerika besetzt werden. Später schlossen sich die Nichtzionisten anderer Länder mehr oder minder an. Zunächst in England, in der Czechoslowakei, in Polen und den baltischen Ländern. Deutschland, das sieben Delegierte erhält, wählte sie kürzlich auf einer Konferenz unter dem Vorsitz Max Warburgs.

